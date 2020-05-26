РИАМО - 26 мая. Сотрудники уголовного розыска по Московской области совместно с коллегами из республики Адыгея задержали двоих граждан, подозреваемых в мошенничестве, нарушители представились сотрудниками прокуратуры в городском округе Лобня, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники позвонили директору аптеки в Лобне и, представившись сотрудниками местной прокуратуры, сообщили, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарство без соответствующего рецепта. За непривлечение предпринимателя к ответственности, один из звонивших предложил перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей, после чего мужчины перестали выходить на связь.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых в Республике Адыгея. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты три мобильных телефона, записная книжка с реквизитами банковских карт <…>, а также адресами аптек, расположенных в регионах Российской Федерации», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Задержанные пояснили, что информацию о работниках региональных прокуратур скопировали с официальных сайтов ведомства. Полученные обманным путем деньги фигуранты обналичили и потратили на личные нужды.

Установлена причастность нарушителей к совершению аналогичного преступления в городском округе Балашиха, где сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключила Волк.