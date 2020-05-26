РИАМО - 26 мая. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев рассказал, что персональные данные, которые сейчас используют для оформления цифрового пропуска в регионах РФ, удалят из госсистем при отмене пропускного режима, сообщает ТАСС.
Он добавил, что введение цифровых пропусков было задумано как мера, которая работает только во время карантина. После того, как пропускной режим будет отменен, а ограничительные меры ослаблены, все данные будут удалены из систем.
Шадаев отметил, что в Подмосковье с 23 мая были отменены цифровые пропуска, поэтому на этой неделе все персональные данные, включая адреса, цели выхода и перемещения, кроме учетных записей, созданных пользователями на портале госуслуг, будут удалены.
С 12 мая в Московском регионе действует масочно-перчаточный режим. Жители должны надевать маску и перчатки в общественном месте. В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать дома только по острой необходимости.
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Текстовая трансляция
26 МАЯ
- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.
- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.
- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.
- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.
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