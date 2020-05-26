РИАМО - 26 мая. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев рассказал, что персональные данные, которые сейчас используют для оформления цифрового пропуска в регионах РФ, удалят из госсистем при отмене пропускного режима, сообщает ТАСС.

«Цифровые пропуска являются во многом таким обязательным элементом, потому что без цифрового пропуска, соответственно, в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют, поэтому это является услугой обязательной», - сказал Шадаев.

Он добавил, что введение цифровых пропусков было задумано как мера, которая работает только во время карантина. После того, как пропускной режим будет отменен, а ограничительные меры ослаблены, все данные будут удалены из систем.

Шадаев отметил, что в Подмосковье с 23 мая были отменены цифровые пропуска, поэтому на этой неделе все персональные данные, включая адреса, цели выхода и перемещения, кроме учетных записей, созданных пользователями на портале госуслуг, будут удалены.

С 12 мая в Московском регионе действует масочно-перчаточный режим. Жители должны надевать маску и перчатки в общественном месте. В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать дома только по острой необходимости.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.