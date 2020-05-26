РИАМО - 26 мая. В России с 1 августа на 9,13% повысят накопительные пенсии, передает РИА Новости.

«Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза», - отмечается в материале.

Также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, деньги которым выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой в течение периода, определенного самим человеком, ждет повышение на 7,99%.

На сегодня пенсию по программе получают 32 тысячи пенсионеров.

Средний размер накопительной пенсии на сегодняшний день составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.

Оба вида пенсии назначают для женщин с 55 лет, а для мужчин — с 60 лет. Возможно и раннее назначение при досрочном выходе на пенсию.

На повышение выплат потратят 1,87 миллиарда рублей.