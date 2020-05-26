РИАМО - 26 мая. Вино необходимо употреблять маленькими порциями, наслаждаясь вкусом этого напитка, сообщил во вторник главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Я думаю, что вино надо пить как лекарство - столовыми ложками. Не сразу всю столовую ложку, а дегустируя», - сказал Брюн.

Он отметил, что вино является особым продуктом и употреблять его надо по определенным правилам. Также специалист подчеркнул, что людей нужно учить грамотно пить алкогольные напитки.

Брюн добавил, что работодателям следует уделять больше внимания борьбе с алкоголизмом сотрудников.

«В трудовых коллективах, с работодателями есть определенные проблемы, нас не хотят видеть в трудовых коллективах. Мы обязательно должны войти в трудовые коллективы, выявить людей, которые злоупотребляют алкоголем, и предложить им профилактические или лечебные мероприятия», - сказал Брюн.

Он также высказал уверенность, что после пандемии коронавируса наркологи и трудовые коллективы наладят более тесное сотрудничество.