РИАМО - 26 мая. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев поздравил предпринимателей с праздником, Дню российского предпринимателя исполняется 12 лет, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

«За эти годы пройден большой путь, накоплен обширный опыт работы, установлены и проверены жизнью партнерские взаимоотношения с коллегами. Этот праздник отмечают сегодня инициативные, энергичные и очень талантливые люди, которым удалось организовать, поставить на ноги и развить свое дело», — сказал Головнев.

Он отметил, что для реализации своего дела нужны таланты, очень много сил и немного везения.

Омбудсмен добавил, что сегодня бизнес переживает тяжелое время из-за пандемии коронавируса: на предпринимателях лежит ответственность и за сохранение бизнеса, и за своих сотрудников, и за своих родных и близких.

Головнев призвал бизнесменов не сдаваться и оставаться первооткрывателями новых горизонтов и методов работы.

«В этот замечательный день позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, терпения, выдержки и семейного благополучия, которое является нашим надежным тылом! Пусть все Ваши самые смелые замыслы и идеи будут реализованы, а бизнес процветает несмотря ни на что!» — добавил омбудсмен.

Он также пожелал бизнесменам неиссякаемого оптимизма, веры в себя и новых побед.