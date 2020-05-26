РИАМО - 26 мая. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев поздравил предпринимателей с праздником, Дню российского предпринимателя исполняется 12 лет, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.
Он отметил, что для реализации своего дела нужны таланты, очень много сил и немного везения.
Омбудсмен добавил, что сегодня бизнес переживает тяжелое время из-за пандемии коронавируса: на предпринимателях лежит ответственность и за сохранение бизнеса, и за своих сотрудников, и за своих родных и близких.
Головнев призвал бизнесменов не сдаваться и оставаться первооткрывателями новых горизонтов и методов работы.
«В этот замечательный день позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, терпения, выдержки и семейного благополучия, которое является нашим надежным тылом! Пусть все Ваши самые смелые замыслы и идеи будут реализованы, а бизнес процветает несмотря ни на что!» — добавил омбудсмен.
Он также пожелал бизнесменам неиссякаемого оптимизма, веры в себя и новых побед.
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