РИАМО - 26 мая. Врачами и медицинским сотрудникам в Одинцовском городском округе вручили 564 чайных набора в рамках акции «Спасибо врачам», инициированной партией «Единая Россия», говорится в соообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Медработникам, которые трудятся в условиях пандемии коронавируса, дарят продуктовые наборы – с шоколадом, конфетами, печеньем, кофе и чаем.

«Каждый день врачи спасают жизни и здоровье наших граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего у нас приготовлено 564 чайных набора, из них 184 мы передаем хирургическому комплексу Одинцовской областной больницы, который перепрофилирован под работу с коронавирусом, 68 – терапевтическому корпусу, 57 – инфекционному. Еще 255 комплектов вручаем специалистам инфекционного центра в Звенигороде», – сообщил глава округа Андрей Иванов.

Он добавил, что областная акция стартовала 21 мая. Всего представители подмосковной «Единой России» подготовили более 16 тысяч наборов для медиков региона.

«Этим небольшим комплиментом медикам мы ни в коем случае не заменяем других таких же, а может быть даже и более востребованных мер поддержки. Прежде всего, главное — это безопасность медработников, поэтому обеспечение их средствами индивидуальной защиты — в числе наших приоритетных задач», — подчеркнул секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, уже собрано более 7 миллионов рублей, и первая партия средств индивидуальной защиты в ближайшее время уже будет передана областным медикам.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.