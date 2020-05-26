РИАМО - 26 мая. В Главконтроль столицы поступило около 2,5 тысяч жалоб на работу сервиса «Социальный мониторинг», сообщил во вторник руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«Если говорить о судах – это 238 (жалоб на штрафы, выписанные в «Социальном мониторинге» - ред.). Если говорить о жалобах, которые поступили в адрес Главного контрольного управления - это 2,5 тысяч», - сказал Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что на сегодняшний день 438 штрафов, выписанных ночью в приложении «Социальный мониторинг», были отменены.

«У нас порядка 170 обращений, <...> где есть подтверждения, что люди находились в медицинском учреждении. И порядка 200 обращений, где граждане находились уже в стационаре или они соответственно поменяли просто свой статус с домашнего лечения на лечение в стационарном учреждении», - добавил Данчиков.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- Путин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Подольск и Коломна лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявили 35163 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции зафиксировали в Лобне и в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. По данным на 12 часов, в Москве индекс равен 1,8 балла из 5.

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человек.