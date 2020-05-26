РИАМО – 26 мая. Спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, что на самоизоляции вполне реально избавиться от лишних килограммов, для этого нужно лишь питаться правильно и вести здоровый образ жизни.

Специалист подчеркнула, что не каждый человек способен грамотно определить для себя наилучший вариант питания и тренировок.

«Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться. Самостоятельные экспресс-диеты, монодиеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье», – рассказала Скоромная в эфире радио Sputnik.

При этом диетолог подчеркнула, что если нет возможности обратиться к специалисту, то тогда стоит просто перестать есть мучное и сладкое.

Также врач подчеркнула резко начать приводить фигуры к лету – вредно и опасно. Лучше всего начинать спортивные упражнения с легкой утренней гимнастики. Стоит заняться суставной гимнастикой и кардиоупражнениями.

Кроме того, диетолог советует просто шагать на месте с высоко поднятыми коленями на протяжении 5-10 минут. Эти упражнения также принесут пользу.

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26 МАЯ

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