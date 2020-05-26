РИАМО - 26 мая. Около 67 тысяч человек прошли регистрацию в приложении «Социальный мониторинг» с начала его работы в Москве, сообщил во вторник руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Сейчас у нас порядка 67 тысяч регистраций на сегодняшний день с самого начала действия этого приложения», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что сервис «Социальный мониторинг» был запущен в середине апреля.

Приложение «Социальный мониторинг» позволяет контролировать соблюдение карантина в Москве во время пандемии коронавируса. Этим приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.