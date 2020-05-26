РИАМО - 26 мая. Следователи установили, что мальчик, который накануне скончался после падения с лестницы в Наро-Фоминске, на самом деле был избит собственным отцом, который попытался списать его гибель на несчастный случай, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело полуторогодовалого ребенка нашли в частном доме в Наро-Фоминском городском округе 23 мая. Ребенок находился в ванной с матерью, когда почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил.

«Отец мальчика на почве личной неприязни нанес ребенку множественные удары руками в голову и туловище. Вследствие этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына (часть 4 статьи 111 УК РФ). Он не признал свою вину. Обвиняемого планируют арестовать.