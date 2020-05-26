РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 мая. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова поблагодарила персонал Дзержинской городской больницы, медсанчасти № 152, которая перепрофилирована для лечения пациентов, заболевших коронавирусом.

«Коронавирус называют войной. Войной, где не раздают звания и медали, где главной победой считается спасенная человеческая жизнь. Наши врачи – герои. Так мы про них говорим, потому что благодарны, потому что как никогда ценим их труд, потому что гордимся», - написала Иванова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что врачам было сложно, особенно в самом начале, когда мало кто понимал, что происходит. Многие из медиков заразились сами, но вылечились и продолжают заботиться о здоровье жителей.

Иванова отметила, что во время партийной акции «Единой России» «Спасибо врачам» они благодарили персонал Дзержинской городской больницы, медсанчасти № 152, которая перепрофилирована для лечения пациентов, заболевших коронавирусом.

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«Вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком, молодогвардейцами, депутатами городского Совета, членами фракции «Единая Россия», вручили наборы к чаю и хризантемы. Эта помощь – частица среди всех, оказываемых в регионе мер поддержки. Дорогие наши врачи, пожалуйста, берегите себя! И пусть выздоравливают все ваши пациенты», - заключила Иванова.

Ранее партия «Единая Россия» запустила в социальных сетях флешмоб «Спасибо врачам» в поддержку медицинских работников.