РИАМО - 26 мая. Подмосковные школьники начнут сдавать Единые государственные экзамены с 3 июля, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с коронавирусом.

Первыми экзаменами, которые пройдут 3 июля, станут география, литература, информатика. Позже, 6 и 7 июля, будут сдавать русский язык. Уже 10 июля выпускники смогут сдать профильную математику, а 13 июля — историю и физику, 16 июля —обществознание и химия. 20 июля пройдут ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

«Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам», - говорится в сообщении.

Как рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.

Также ребята, которые по уважительным причинам не сдадут ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в дополнительный период их проведения в августе.