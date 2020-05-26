РИАМО - 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новые производственные линии кондитерско-булочного комбината «Черемушки» и поздравил столичный бизнес с Днем российского предпринимательства, который отмечают 26 мая, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Собянин подчеркнул, что в настоящий момент в городе полностью возобновила работу промышленная отрасль.

«В цеха вернулись сотни тысяч людей. Сегодня очень важно обеспечить соблюдение санитарного режима на действующих предприятиях, чтобы не создавать новых очагов распространения коронавируса», — отметил мэр столицы.

В хлебобулочном комбинате планируют производить 50 тонн свежего хлеба в сутки. В рамках этого инвестиционного проекта создадут порядка 100 новых рабочих мест.

Предприятие находится на юго-западе Москвы и было создано в 1973 году. На заводе разрабатывали новые кондитерские технологии и рецептуры для мучной кондитерской промышленности СССР.

Сегодня «Черемушки» являются одним из ведущих производителей хлебобулочной продукции на территории российской столицы. Там трудятся 955 человек, которые ежедневно выпускают 100 тонн различной продукции – пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с «добавленной пользой», сдобную и слоеную хлебобулочную продукцию.

Продукция комбината поставляется в 6 тысяч торговых точек в Москве и ближайшем Подмосковье.

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26 МАЯ

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- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.