РИАМО - 26 мая. Приложение «Социальный мониторинг» полностью выполняет свою функцию, несмотря на факты неправильного назначения штрафов, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет. Действительно, есть критика. <…> Многие страны выпустили подобное приложение, которое отслеживает тех людей, которые заболели», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в Москве не планируют проводить амнистию по штрафам из-за ошибок в приложении «Социальный мониторинг».

Приложение «Социальный мониторинг» позволяет контролировать соблюдение карантина в Москве во время пандемии коронавируса. Этим приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией или симптомами ОРВИ, которые лечатся дома.

Ранее столичный Главконтроль отменил штраф инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. Профессора РУДН оштрафовали на 4 тысячи рублей якобы за нарушение самоизоляции.

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26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.