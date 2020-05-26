РИАМО - 26 мая. Экологи в Мытищах проверили состояние берегов рек Борисовка, Сукромка и Яуза, протекающих на территории городского округа, ранее там обнаружили мусор, который оперативно убрали, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Работы прошли в рамках месячника «Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов», который проводится ежегодно с 15 мая по 15 июня.

«В начале недели начальник отдела экологии, природопользования и АПК Сергей Егоренко совместно с другими сотрудниками контрольного управления провел осмотр береговой линии и водной акватории рек Борисовки и Сукромки. К сожалению, именно эти реки и их берега наиболее часто страдают от рук мытищинцев», — отмечается в материале.

В ходе осмотра подтвердились факты обращений граждан на замусоривание береговой линии, и переданы в «Леспаркхоз». Согласно муниципальному заданию, учреждение выполняет работы по уборке береговой полосы от бытового мусора.

Двадцатого мая был проведен визуальный осмотр акватории и береговой полосы реки Яузы. Сотрудники управления прошли по берегу реки, чтобы убедиться, что водный объект содержится в чистоте и порядке.

По словам экологов, без внимания не остались и технологические плотины, сооруженные на Яузе для сохранения уровня воды, а также природные биоплато.

«Сейчас мы можем видеть, что плато полностью выполняют свою роль биогеохимического барьера и создают комфортные условия для гнездования птиц, скрывая от посторонних глаз места гнездования с кладками, что положительно сказывается на сохранении фауны города Мытищи», — уточняется в сообщении.