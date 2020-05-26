РИАМО - 26 мая. Прокладка тоннелей Бирюлевской ветки московского метро будет осуществляться на глубине 30 метров и более на отдельных участках под жилыми кварталами и в месте пересечения с Замоскворецкой линией, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что жители близлежащих домов не почувствуют неудобств, связанных как с прокладкой тоннелей, так и с последующей эксплуатацией линии», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Бирюлевская линия метро составит 23 километра, на ней разместят 10 станций, планируется, что она начнется от станции «ЗИЛ» и продолжится в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Рабочие названия станций: «ЗИЛ», «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Бирюлево», «Бирюлево пассажирская».

Линия будет проходить по территориям нескольких районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

По мнению заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, строительство ветки улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы.

«Бирюлевская линия увеличит провозную способность системы метрополитена, разгрузит действующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, что положительно скажется и на экологии южных районов столицы», – отметил Бахирев.