РИАМО - 26 мая. В Мытищах выпускник 11-го класса Андрей Пономарев принял участие во встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в рамках последнего звонка в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

25 мая Воробьев в онлайн-формате провел встречу с выпускниками школ и поздравил их с последним звонком.

«Во встрече принял участие выпускник 11-го класса школы № 4 Мытищ Андрей Пономарев, победивший во Всероссийской олимпиаде школьников и Международной олимпиаде роботов в Венгрии», — говорится в сообщении.

Ребята рассказали, куда собираются поступать, поинтересовались у руководителя региона его воспоминаниями об окончании школы и учебе в институте.

Выпускник рассказал, что планирует поступать в Московский физико-технический институт. Вместе с ним за трансляцией наблюдала его мама Вероника Пономарева.

В этом году в Подмосковье насчитывается 115 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.