РИАМО - 26 мая. Утром во вторник 96% пассажиров общественного транспорта Подмосковья надели средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Масками воспользовались 97% пассажиров автобусов и 96% пассажиров железнодорожного транспорта», — отмечается в материале.

С 12 мая жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Пропуски для поездок на транспорте больше не потребуются, но в Подмосковье продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.