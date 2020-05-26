РИАМО - 26 мая. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законодательную инициативу, которая запрещает в столице розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ, таких как зажигалок, передает корреспондент РИАМО.

Сниффинг опасен тем, что вызывает кислородное голодание мозга. Это приводит к краткосрочной эйфории, но вместе с тем становится причиной головокружения, тошноты, галлюцинаций. При гипоксии погибают нервные клетки, отчего человек теряет умственные способности.

«В том тексте, который сейчас внесен, предлагается запретить на территории города Москвы розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородные газы, используемых для бытовых и личных нужд. Это газовые баллоны для бытовых туристических плит, заправки зажигалок и иные баллоны с сжиженным газом, а также устройства, содержащие контейнер со сжиженным газом», — сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Он отметил, что законопроектом предлагается установить административную ответственность за продажу несовершеннолетним данных товаров. Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях с целью установления ответственности за вовлечение подростков в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания.

По его словам, внести изменения также потребуется в закон об охране здоровья и в закон о молодежи с целью предотвращения случаев отравлений несовершеннолетних токсическими веществами. Также необходимо проведения по линии органов исполнительной власти профилактической работы с подростками.

Щитов уточнил, что для решения проблемы сниффинга потребуется изменение федерального законодательства.

«Комиссия <…> считает необходимым подготовить постановление Московской городской думы о внесении на рассмотрение Государственной думы в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона о внесении изменений в федеральное законодательство в части запрета продажи указанной продукции несовершеннолетним в целях предотвращения распространения сниффинга в подростковой и молодежной среде», — заявил Щитов.

Также во вторник в ходе заседания комиссии было принято решение рекомендовать столичному парламенту принять внесенный законопроект в первом чтении, в случае внесения редактором изменений до принятия в первом чтении в части приведения норм указанного проекта закона в соответствии с федеральным законодательством, а при отсутствии поправок принять документ в целом.