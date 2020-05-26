Экологи во всем мире отмечают, что во время пандемии Covid-19, а точнее – массовой самоизоляции, экологическая обстановка в крупных городах улучшилась. Московский регион не стал исключением – воздух в столице стал чище, а вода в Москве-реке прозрачнее. На опустевших тротуарах важно расхаживают утки, в парках – лисы, а в Подмосковье этой весной можно было даже увидеть медведей. Обозреватель РИАМО собрала факты о том, как во время самоизоляции природа в Московском регионе очистилась.

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Птицы

Опустевшие из-за самоизоляции улицы Москвы оккупировали птицы. Утки парами и с целым выводком переходят крупные магистрали, чайки занимают детские площадки, а голодные голуби налетают на пешеходов, как в фильме Хичкока.

В СМИ то и дело попадают новости о пернатых. Так, в середине мая сотрудники Росгвардии с помощью служебного автомобиля даже перекрыли Ленинский проспект, чтобы утка с утятами благополучно перешла автотрассу. А самый модный столичный парк «Зарядье» облюбовали яркие утки огари. Их же москвичи встречают прямо на улицах и на водоемах в районах Сокол и Аэропорт.

«Нашествие» уток и чаек отмечают и жители московского района Ростокино. Большие стаи чаек замечены в долине реки Яузы и в парке «Акведук». Здесь же, на болотах этой весной происходят настоящие лягушачьи концерты, активно селятся дикие утки кряквы и огари.

На столичных водоемах этой весной появились и редкие водоплавающие – лысуха, широконоска и камышница. Этих птиц специалисты ГПБУ «Мосприрода» обнаружили на прудах в столичном парке «Кузьминки-Люблино». Экологи поясняют, что из этих птиц только широконоска относится к уткам, а лысуха и камышница – к семейству пастушковых. Это птицы с длинными пальцами на крепких лапах, позволяющими бегать по плавучим растениям и даже по болотам.

А инспекторы подмосковного эконадзора этой весной обнаружили на озере Круглое в Дмитровском городском округе стаю лебедей-шипунов. По словам старожилов, такого здесь не видели с середины прошлого века. Орнитологи не исключают, что прилет лебедей на Круглое связан, в том числе, с режимом карантина, ведь на озере стало меньше отдыхающих и туристов, распугивающих диких птиц.

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Лисы

Лис в Москве можно было встретить и до пандемии коронавируса, их видели в самых крупных лесопарках: «Лосином Острове», Битцевском, Серебряном Бору. Но весной-2020 увидеть лису можно было не только в глубине леса, но и просто на улице.

Например, в начале мая в сети распространился ролик о бегающей лисице вблизи Пятницкого шоссе. А в конце апреля в жилой квартал в Южном округе Москвы забрел маленький лисенок. Сознательные горожане отправили двухмесячного зверька в специальный реабилитационный центр для диких животных.

Специалисты столичного департамента природопользования отмечают, что сейчас лис в городе встретить легче, так как условия для них стали более благоприятными. Их не пугают люди и бродячие собаки, а еду можно раздобыть в мусорном контейнере. При этом экологи уверены, что та же самоизоляция заставит лис снова уйти вглубь лесов. Так как школы и детские сады вместе с пищеблоками закрыты, лисы лишились части кормовой базы, а, значит, должны вернуться к привычной охоте на мышей.

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Медведи

Жителей Московского региона шокировало известие о медведях, появившихся вблизи населенных пунктов. В Минэкологии Подмосковья поступил сигнал от местной жительницы, которая заметила медведя вблизи города Черноголовка. В окрестностях этого наукограда медведей до сих пор не видели ни разу.

Этой весной крупного лесного зверя видели и жители Пушкинского, Можайского и Наро-Фоминского городских округов. Пчеловоды пожаловались, что медведь разорил пасеку в районе деревни Слепушкино. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне карантина, ведь пикники и массовые гуляния по лесам этой весной резко прекратились.

Минэкологии также предупреждает, что из-за аномально теплой зимы медведи вышли из спячки раньше обычного, а отдельные особи могли и вовсе не залегать в берлогу. Поэтому весной опасные хищники истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными. По данным экологов, на территории Подмосковья обитает порядка 10-15 бурых медведей. Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и находится под угрозой исчезновения.

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Лоси

Житель подмосковных Мытищ, выглянув из окна апрельским вечером, с удивлением обнаружил во дворе жилого дома лося. Очевидно, он попал сюда из находящегося неподалеку нацпарка «Лосиный остров».

«Как он сюда перешел? По переходу?» - удивляется автор видео.

Специалисты «Лосиного острова» этому сообщению не удивились и отметили, что к ним часто поступают звонки о сохатых, которые подходят близко к городам или вовсе заходят в жилой массив.

Лоси этой весной удивили не только мытинщинцев, но и жителей Балашихи. Там пару диких лосей увидели на поляне в Горенском лесопарке.

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Пчелы

Пчеловоды во всем мире заметили, что пандемия Covid-19 оказала положительное влияние на популяции пчел. Ранее из-за негативного воздействия человека на природу они заметно сократились. Так как парковые зоны сейчас закрыты, у пчел появилось больше возможностей для поиска питания. А карантинные меры, призванные остановить пандемию, привели к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Минэкологии Подмосковья подтверждает, что на фоне пандемии коронавируса в области стала расти популяция пчел.

Есть и еще одна приятная тенденция – на самоизоляции многие позволили себе заняться делами, которые давно откладывали. Некоторые жители занялись пчеловодством. Так сделал и один из сотрудников Минэкологии Московской области – Анатолий Кучумов, который исполнил мечту детства и завел собственную пасеку.

«Сейчас, пока действует режим повышенной готовности, наступило самое удачное время, чтобы воплотить мечту в реальность. Теперь у меня на участке находятся шесть ульев, первые пчелы заселились в них уже в апреле, а к концу июля мы ждем первый урожай», - поделился сотрудник ведомства.

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