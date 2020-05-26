РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. О том, как будут работать парикмахерские и рестораны после снятия ограничительных мер, расскажут в Домодедове на видеоконференции 28 мая в 12:00, задать интересующие вопросы можно будет по электронной почте и в мессенджере WhatsApp, сообщается на официальной странице торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово совместно с Роспотребназором 28 мая проводит видеоконференцию «Рестораны и парикмахерские готовятся к открытию». Приглашаем предпринимателей Домодедова к участию в мероприятии. Начало онлайн-конференции в 12 часов», - говорится в сообщении.

На встрече выступят представители территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городе Домодедово, Ленинском округе.

На конференции обсудят новые правила и стандарты работы предприятий сферы услуг, разработанные Роспотребнадзором для открытия после снятия ограничительных мер.

Задать интересующие вопросы можно в комментариях к посту: https://vk.com/tppdmd?w=wall-29211846_2434 в соцсети «ВКонтакте», в мессенджере WhatsApp по номеру: +7 916 950-02-88 или по электронной почте: MAIL@tppdmd.ru.