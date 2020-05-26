РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Десять автомобилей для службы неотложной помощи передали в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Церемония передачи машин состоялась в Мытищах на базе автоколонны №1375. В приемке приняли участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и главный врач МГКБ Андрей Третьяков, они лично осмотрели автомобили.

«Транспортные организации Подмосковья в это непростое время помогают медицинским работникам выполнять тяжелую работу. Водители «Мострансавто» возят врачей, пациентов в больницы, а после смены развозят медицинских работников по домам или в гостиницы, где они проживают на время пандемии. Также «Мострансавто» взяло на себя обязанность отремонтировать на своих производственных мощностях 60 машин скорой медицинской помощи. И сегодня мы передаем первые 10 из них МГКБ. Это одна из первых больниц, которая стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, где с марта месяца было развернуто 1300 коек», - сказал Гержик.

Автомобили до сих пор находились на вооружении областной станции скорой медицинской помощи, но, исчерпав срок службы, были направлены на капремонт. В сложившейся эпидемиологической обстановке они будут очень кстати для служб неотложной помощи больниц. Аналогичные автомобили получат и другие медицинские учреждения Подмосковья.

«Эти машины будут очень востребованы нашим учреждением, мы их ждали. Более недели назад мы получили 6 новых автомобилей Lada Largus, оборудованных носилками, для работы в неотложной помощи. Скорая помощь взяла на себя огромную нагрузку по количеству выездов, госпитализаций. В этот период вместе с ней работала и неотложная медицинская помощь МГКБ. Только неотложная помощь обрабатывала более 1 тысячи вызовов в сутки. Это огромное количество, и поэтому тот парк автомобилей, который был у нас, работал на пределе своих возможностей», - сказал Третьяков.

Он отметил, что согласно решению правительства Московской области, такие автомобили передаются в наиболее крупные лечебные учреждения, туда, где работает неотложная помощь, где можно развернуть амбулаторную сеть.

«В автоколонне №1375 рассказали, что на машинах был проведен кузовной ремонт, ремонт двигателя, коробки передач, тормозной системы, электрооборудования. В среднем ремонт одной скорой занимает до 10 дней. Прошедшая капремонт машина скорой медицинской помощи прослужит еще года три», - добавляется в сообщении.

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26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.