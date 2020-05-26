РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Полицейские Балашихи задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 40-летнего мужчины в ходе совместного распития спиртных напитков, сообщил во вторник «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Следствие установило, что в квартире на улице Заречная, 11 после совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый нанес проникающие колото-резаные ранения в область грудной клетки и брюшной полости.

«24 мая в 19:52 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости 40-летний мужчина был госпитализирован в Балашихинскую областную больницу. Подозреваемый задержан», - сказал сотрудник.

Он добавил, что 25 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».