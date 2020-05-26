РИАМО - 26 мая. В России за январь-март 2020 года увеличились показатели смертности населения в работоспособном возрасте, во многом это связано со злоупотреблением алкоголем, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Смертность в работоспособном возрасте возросла в России. Роль алкоголя здесь значительная. <...> Человек не умирает от алкоголизма, человек умирает от заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголем», — подчеркнул Брюн.

Он отметил, что, в частности, с алкоголем во многом связаны заболевания системы кровообращения.

По его словам, в Москве за апрель смертность выросла почти на 20%.

«По России в 2019 году за три месяца (январь, февраль, март - ред.) умерло 36,5 тысячи человек в работоспособном возрасте, а в 2020 году — уже 37,3 тысячи человек. И это за три месяца», — отметил специалист.