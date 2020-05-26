РИАМО – 26 мая. Соцсеть «Одноклассники» расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков, теперь к звонку можно подключить незарегистрированных пользователей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Это можно сделать с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии «Одноклассников», а также в мобильных приложениях iOS и Android.

«Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке», - говорится в сообщении.

Благодаря новой функции, незарегистрированные пользователи могут общаться во время самоизоляции с близкими и друзьями, а также проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.

Платформа звонков соцсети работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Благодаря этому качество каждого последующего звонка становится лучше предыдущего вне зависимости того, с какой платформы ведется разговор: с десктопной версии соцсети или мобильных приложений. При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.

Для того чтобы создать звонок со ссылкой в «Одноклассниках» в веб-версии, инициатору нужно нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения», получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову и выслать ее собеседникам в соцсети или с помощью любого внешнего сервиса. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения».

Если у собеседника нет аккаунта в соцсети или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно указать свое имя, чтобы присоединиться к звонку как гость.

Во время пандемии количество звонков в «Одноклассниках» выросло на 39%, они стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети в этот период. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки, в четыре раза — для конференций с участием пяти и более человек.

Социальная сеть «Одноклассники» с 2018 года развивает платформу и технологии голосовых и видеозвонков с собственным протоколом серверной конференц-связи с возможностью подключения до 100 участников, функцией демонстрации экрана, записью звонков и трансляцией в прямой эфир, а также с возможностью использовать AR-маски и размытие фона во время разговора в мобильных приложениях.