РИАМО - 26 мая. Подмосковное министерство энергетики подготовило интерактивную карту, которая позволит жителям региона узнать сроки планового отключения горячей воды этим летом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Отключения будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Данные меры приняты для создания комфортных условий для жителей Подмосковья в период самоизоляции», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Интерактивная карта доступна по ссылке.

Карта подготовлена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На интерактивной карте отображено свыше 53 тысяч подмосковных многоквартирных домов, ресурс позволяет воспользоваться поиском по муниципальным образованиям, улицам и домам. В режиме «Фильтры» пользователь может выбрать интересующий его дом и проследить за сроками выполнения профилактических работ. Также предусмотрена возможность подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях.

С помощью интерактивной карты жители Подмосковья могут не только узнать сроки и длительность отключения горячей воды, но и направить жалобу о нарушениях этих сроков.