РИАМО - 26 мая. Установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг в России могут сократить, пишет во вторник газета «Ведомости».
Об инициативе заявил замглавы министерства энергетики РФ Юрий Маневич на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по электроэнергетике. Документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.
Ведомство также считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из реестра пострадавших отраслей и разрешить им выбирать вариант погашения задолженности.
Временная отмена пени за неуплату услуг ЖКХ, принятая правительством в начале апреля, привела к росту неплатежей за энергоресурсы по всей стране. Задолженность россиян за электричество выросла на 11 миллиардов рублей, за тепло — на 16 миллиардов рублей.
В Минэнерго считают, что если мораторий сохранить до конца года, то выпадающие доходы составят порядка 700 миллиардов рублей.
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26 МАЯ
- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.
- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.
- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.
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