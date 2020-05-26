РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске медработникам, работающим с зараженными новой коронавирусной инфекцией, передали рисунки детей и 180 чайных наборов с продуктами, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 25 мая члены партии «Единая Россия» со словами благодарности за нелегкий труд передали детские рисунки учеников художественных школ округа и чайные наборы с продуктами в рамках областной акции «Спасибо врачам».

«Медработникам передали 180 чайных наборов для тех, кто работает в инфекционных стационарах ПГКБ в деревне Бородино, Климовской городской больницы №2, Львовской районной больницы и оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с чайными наборами дополнительно сформировали еще 180 наборов из кондитерских изделий фабрики «Би&Би» и колбас мясоперерабатывающей компании «Ремит», - говорится в сообщении.

Со словами благодарности обратился к руководителям медучреждений глава городского округа Подольск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Пестов.

«Цель акции одна – показать, что все мы солидарны с теми, кто сегодня на передовой борется за жизни людей. Помогут доставить наборы в медицинские учреждения наши волонтеры, а руководителей больниц я прошу передать слова благодарности сотрудникам от нас. Работа подольских медиков в инфекционных отделениях скорой помощи запредельно напряженная! Они делают все, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции!» - сказал Пестов.

Рисунки детей Подольска впервые медицинским работникам передали 28 апреля. Как отметил главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян, сегодня эти детские пожелания можно увидеть в кабинетах многих врачей. Новые работы также не останутся без внимания.

«Медицинские работники обеспечены всем – защитными средствами, питанием. Но подарки к чаю от партии «Единая Россия» — частица сердечного тепла и доброго отношения, это имеет огромное значение. Медработники не могут позволить себе прямого контакта с близкими и друзьями, но забота о каждом из них важна в это сложное время. Благодаря этой заботе никто из медицинских работников не считает себя забытым. Они все чувствуют признательность за свой труд, уважение к своей миссии и ежедневной самоотдаче! Спасибо за это большое!» - сказал Геворкян.

В рамках акции «Спасибо врачам» в Московской области партией «Единая Россия» будут переданы более 16 тысяч чайных наборов. Также единоросы собрали 7,7 миллиона рублей для помощи медикам региона.

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26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.