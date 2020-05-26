«Всех, кто в этом году заканчивает школу, я поздравляю. Позади – большой и очень важный этап вашей жизни. Теперь в ней открывается новая глава. Осталось только сдать аттестационные экзамены и поступить в тот вуз, который вы хотите. Отбросьте страх и неуверенность – и у все у вас получится», - отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.