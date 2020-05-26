РИАМО - 26 мая. Последний звонок 25 мая прозвенел в онлайн-формате для 6,4 тысячи выпускников девятых и 11-х классов школ Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
В 12:00 во всех 63 образовательных учреждения муниципалитета запустили флешмоб – одновременно прозвенел школьный звонок. Впервые это торжественное мероприятие прошло в дистанционном режиме.
В этот день для выпускников певица Zivert провела онлайн-концерт.
Аттестация учащихся 9-х и 11-х классов пройдет на основании итоговых оценок. В ЕГЭ принимают участие только те выпускники, которые поступают в российские университеты.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии