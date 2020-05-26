РИАМО - 26 мая. 42,9% новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве выявили у людей возрастом от 18 до 45 лет, 7,1% зараженных – дети, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавиурсом в столице.

Всего за сутки в Москве подтверждено 2830 новых случаев заражения Сovid-2019.

«34,2% среди новых заразившихся составляют люди возрастом от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 14 мая в столице начали исследовать популяционный иммунитет жителей к коронавирусу. Отбор участников проводится методом случайной выборки. Жители Москвы бесплатно сдают анализы в пунктах забора крови на базе 30 городских поликлиник. Эти же тесты сдают и пациенты неинфекционных стационаров. Всего исследование прошли уже более 50 тысяч жителей.

С помощью тестов удалось выяснить, что иммунитет выработался у 12,5% горожан. Всего планируется провести от 3 миллионов до 6 миллионов тестов. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в случае острой необходимости. С 15 апреля передвижение по городу возможно только при наличии цифровых пропусков.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.