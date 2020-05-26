РИАМО - 26 мая. На заседании во вторник большинство членов комиссий Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике приняли решение рекомендовать столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы об ограничении розничной продажи алкоголя в небольших барах в жилых домах – в так называемых «наливайках», передает корреспондент РИАМО.

«Наливайки» — это небольшие точки продажи алкоголя, расположенные в многоквартирных домах.

«Закон был принят Государственной думой на федеральном уровне, с 5 мая он вступил в силу», — сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Депутат отметил, что согласно этому закону субъекты Российской Федерации вправе устанавливать уже своим региональным законом дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, если речь об оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Он добавил, что в Москве не вводят никаких дополнительных ограничений работы заведений общепита по сравнению с теми, которые имеются на федеральном уровне. В московском законе, как и в ФЗ, устанавливается минимальная площадь зала для обслуживания посетителей̆ – 20 квадратных метров.

«Я предлагаю комиссии на рассмотрение данный проект решение рекомендовать Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок принять закон сейчас в целом», — заявил Щитов.

По его словам, на сегодняшний момент в столице лицензируемую алкогольную продукцию реализуют 53 объекта общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или пристройках к жилым домам с помещениями общей площадью от 20 до 50 квадратных метров. В случае наличия площади зала обслуживания менее 20 квадратных метров, они попадут под запрет, который регламентируется данным законопроектом.

Кроме того, он уточнил, что пиво лицензированию не подлежит, но заведений общей площадью до 20 метров в Москве насчитывается 661, из них торгуют пивом – 27, то есть всего 4%.

Ограничение вводятся в связи с распространением коронавируса.