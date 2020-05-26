РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Офисы МФЦ в Подольске возобновили прием граждан по предварительной записи по перечню из семи услуг, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области в четырех офисах МФЦ Подольска возобновили очный прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ограниченном режиме по предварительной записи по перечню из семи услуг», - говорится в сообщении.

Всего возобновили прием в 33 окнах по четырем адресам, в том числе 15 окон на улице Кирова, 4; 11 окон — на улице Высотная, 6; 4 окна — в микрорайоне Климовск, улица Заводская, 7; 3 окна - в микрорайоне Климовск на улице Железнодорожная, 3. Режим работы с 08:00 до 20:00. Записывают желающих из расчета 40 минут на одного заявителя.

Оказывают госуслуги по постановке на государственный кадастровый учет недвижимости и госрегистрации прав и сделок с ним; по предоставлению сведений госреестра недвижимости; регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков.

Также по проведению ветеринарно-санитарного обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животного и растительного происхождения; заключению соглашений для получения субсидий на проведение противоэпизоотических мероприятий; выдаче архивных справок, выписок, копий и информационных писем; признанию помещений жилищного фонда непригодными для проживания.

Также в порядке предварительной записи по телефону: 8(800)550-50-50 в МФЦ продолжают выдавать готовые результаты ранее предоставленных услуг для всех категорий заявителей.

Безопасность заявителей и операторов обеспечивают защитные экраны в окнах приема, сигнальная разметка для социального дистанцирования, окна приема работают через одно в шахматном порядке.

Все операторы обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания медицинскими респираторами и масками, одноразовыми перчатками, в каждом окне есть дезинфицирующее средство для обработки рук и поверхностей согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Посетителей, не использующих СИЗ, в помещения МФЦ не допускают. Также при входе в МФЦ организовали зону для дезинфекции рук и утилизации использованных СИЗ.

Из числа сотрудников МФЦ назначены контролеры, следящие за соблюдением мер безопасности. Сотрудникам ежедневно измеряют температуру и проверяют самочувствие. Помещения МФЦ регулярно проветривают и проводят в них дезобработку.