РИАМО - 26 мая. В Подмосковье от коронавирусной инфекции выздоровели 270 пациентов за прошедшие сутки, за весь период врачи региона вылечили 6178 человек, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

За весь период распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье данное заболевание выявили у 35 163 человек Скончались 349 заболевших. Выздоровели после курса лечения 6178 пациентов.

Режим самоизоляции действует в Московской области до 31 мая включительно. Жители обязаны носить защитные маски на транспорте и в общественных местах.

В Подмосковье начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Цифровые пропуска для передвижения на транспорте отменены. К работе уже вернулись 118 офисов МФЦ.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.