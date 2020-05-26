РИАМО - 26 мая. В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

Всего в Московской области за время пандемии зафиксировано 35 163 случая заболевания. Выздоровели и выписались 6178 человек.

В Подмосковье до 31 мая действует режим самоизоляции.

В регионе начали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса: возобновили работы по стройках и промышленных предприятиях, также отменили цифровые пропуска. Также частично начали работать каршеринг и МФЦ, возобновилась продажа машин.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.