РИАМО - 26 мая. В Московской области за минувшие сутки выявили 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования Covid-19 в регионе достигло 35 163, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки зафиксировали 8 915 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 362 342 случая инфицирования, выздоровели 131 129 человек, скончались 3 807 пациентов.

Для борьбы с коронавирусом в Московской области были введены режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. По 31 мая жители региона не должны выходить из дома без необходимости.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах, за ее отсутствие будут штрафовать.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.