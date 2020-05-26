РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. Жители городского округа Мытищи смогут проголосовать на интернет-портале «Добродел» за проект в рамках программы «Инициативное бюджетирование», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищи.

«Уважаемые жители городского округа Мытищи! В рамках программы »Инициативное бюджетирование" предлагаем гражданам городского округа поучаствовать в голосовании. От муниципалитета представлено 12 инициатив, с которыми Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet. Для голосования Вам необходимо будет авторизоваться через ЕСИА", - говорится в сообщении.

Голосование началось 22 мая и продлится на портале до 31 мая, после чего состоится отбор проектов-победителей.

«Обращаем особое внимание на проекты: издание книг о соотечественниках, жителях Мытищ; центральную детскую площадку в Поведниках. Не оставайтесь в стороне, голосуйте! Вместе мы можем сделать наш округ лучше!» - отмечается в сообщении.