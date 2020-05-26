РИАМО - 26 мая. В столице за прошедшие сутки выявили 2830 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, за весь период в городе зарегистрировали 169 303 случая, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

За весь период с начала пандемии в столице после лечения выздоровело 61 619 человек. Скончались 2110 пациентов.

В России за сутки зарегистрировали 8915 случаев заражения. Из этого числа 41,1% случаев являются бессимптомными. Выздоровели 12 331 человек, зафиксировано 174 смертельных исхода.

За весь период эпидемии в стране зафиксировано 362 342 случая инфицирования Covid-19. Зарегистрировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

В столице продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.