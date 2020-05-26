РИАМО – 26 мая. Жители разных городов России назвали размер необходимых им сбережений, россиянам нужно от 240 тысяч до 580 тысяч рублей, а средняя сумма по стране равняется 350 тысяч рублей, пишет во вторник газета «Известия».

Опрос прошел в разных российских городах. Самые высокие запросы к размеру финансовых запасов у жителей Петербурга — 582 тысячи рублей. Москвичи считают, что в качестве «подушки безопасности» достаточно 521,5 тысяч рублей. Менее всего в сбережениях нуждаются жители Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы. У жителей этих городов самые низкие запросы.

«При этом 41% опрошенных (чаще всего люди со средними и невысокими доходами) заявили, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки безопасности». В целом, вне зависимости от уровня благосостояния, россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств, для того чтобы справиться с финансовыми трудностями», — говорится в сообщении.

Специалисты уверяют, что оценка финансового резерва зависит от пола респондентов, а также от их образования. Мужчинам требуется больше сбережений, чем женщинам. Также больше денег в качестве сбережений требуется людям с высшим образованием (463 тысячи рублей), а респондентам со средним техническим нужно почти вдвое меньше (244 тысячи рублей).

Эксперты уверили, что оценка размера сбережений адекватна для традиционных кризисов. В среднем комфортным размером «подушки безопасности» считается 6–7 месячных зарплат.

Логичным по мнению специалистов является и разный запрос у жителей российских городов. Это связано с уровнем жизни в каждом конкретном городе.