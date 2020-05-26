РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в строении в поселке Кузнечики Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«25 мая в 19:18 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, поселок Кузнечики. Огнеборцы округа ликвидировали возгорание в 19:52. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.