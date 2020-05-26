РИАМО - 26 мая. Подавляющее большинство пассажиров столичной подземки (98%) утром во вторник надели защитные маски, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, 89% пассажиров надели и перчатки.

С 12 мая в Москве действует масочно-перчаточный режим. Жители столицы должны надевать маску и перчатки в общественном месте.

До 31 мая в столице действует режим обязательной самоизоляции. Москвичи могут покидать дома только по острой необходимости. Для проезда на транспорте необходим цифровой пропуск.

Ранее в столице начали ослаблять ограничения по коронавирусу: заработали промышленные предприятия и возобновились стройки, также открылись некоторые МФЦ и частично заработал каршеринг.

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Текстовая трансляция

26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.