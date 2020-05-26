РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. Полицейские Домодедова раскрыли серию краж из домов в СНТ деревни Котляково и в микрорайоне Востряково, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть поступили заявления от местных жителей о хищениях электронной техники, ювелирных украшений и денежных средств из домов в садовом товариществе в деревне Котляково и в микрорайоне Востряково. Общая сумма материального ущерба составила более 390 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступлений - 46-летний уроженец Алтайского края. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.