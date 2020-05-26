РИАМО - 26 мая. Во время пандемии Covid-19 столичные предприятия произвели свыше 10 миллионов флаконов антисептика, часть продукции была передана волонтерским организациям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Большую часть продукции поставили в аптеки и розничную торговлю Москвы. Данные меры позволили удовлетворить потребности жителей города и не допустить дефицита антисептических средств.

«За два с половиной месяца московские компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика, <…> они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировала свою деятельность», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что данные меры позволили также обеспечить волонтеров дезинфицирующими средствами.

Новое направление производства успешно освоили компании «Свобода» и Faberlic. Первая в конце марта выделила дополнительные мощности для выпуска антисептиков. Смены были увеличены до 13 часов. В итоге за две недели специалисты фабрики разработали, сертифицировали, выпустили и отгрузили в магазины два вида продукции: антисептический гель для рук и антисептический лосьон.

Фирма Faberlic наладила производство дезинфицирующего геля для рук к середине апреля. Все согласования удалось пройти за рекордные 14 дней. По данным компании, менее чем за полтора месяца с конвейера сошло более 4 миллионов флаконов. Часто продукции предприятие направило на благотворительность.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, столица всегда была одним из лидеров по производству антисептиков. Основоположником этого рынка является компания «Бентус лаборатории». В январе данная компания выпустила 368 тысяч флаконов, в апреле – 2,4 миллиона. Косметическая фабрика «Свобода» к середине мая компания выпустила уже около 1 миллиона флаконов.

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26 МАЯ

- В Московской области за минувшие сутки умерли девять человек с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 349.

- За сутки в России зарегистрировали 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 817 заболевших. В Москве - 2 830.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.