РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Жители подмосковных Люберец смогут посмотреть кулинарный мастер-класс в 12:00 во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Во вторник (26 мая - ред.) Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия: в 12:00 состоится кулинарный мастер-класс «Готовим вместе с детьми», в 15:00 - онлайн-игра «Отгадайка», - говорится в сообщении.

Также в 19:00 пройдет видео-мастер-класс по фитнесу «Силовые тренировки дома».