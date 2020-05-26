РИАМО - 26 мая. Порядка 25 тысяч семей из Подмосковья, чей доход не превышает величину прожиточного минимума (13,1 тысячи рублей), уже успели оформить выплаты на детей от трех до семи лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Подать заявление можно уже сегодня через единый портал государственных услуг, и такой возможностью воспользовалось 24 898 человек», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка. В Подмосковье — это 6,3 тысячи рублей.

Выплата будет назначена с 1 января этого года. Нужно только заполнить заявление — все остальные документы будут запрошены управлением социальной защиты через межведомственное взаимодействие с другими организациями.