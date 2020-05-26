РИАМО - 26 мая. Трое в медицинских масках проникли частный дом в Москве в поселении Филимонковское, избили хозяина и украли у него 800 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел поздно вечером 23 мая. Злоумышленники нанесли побои хозяину дома – 65-летнему мужчине.

«Пластиковыми хомутами и липкой лентой они связали ему руки и ноги, после чего, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили из тумбочки принадлежащие мужчине 800 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Пострадавший получил множественные ушибы головы, кистей рук и обеих голеней, для оказания помощи госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».