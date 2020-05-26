РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Свыше девяти тысяч кустарников и деревьев посадят в подмосковном Красногорске в нынешнем году в рамках компенсационного озеленения за бюджетный счет, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках компенсационного озеленения в весенне-летний период в муниципалитете высадят порядка 4 тысяч зеленых насаждений. Кроме того, за счет бюджетных средств в весенне-осенний период запланировано посадка 5,6 тысячи единиц молодых саженцев. Осенью высадки компенсационных деревьев и кустарников будут продолжены», - говорится в сообщении.

25 мая прошли компенсационные посадки деревьев и кустарников в территориальном отделе Отрадненское. На вылетных магистралях Пятницкого шоссе у ТЦ «Отрада» и ТЦ «Азбука вкуса» высадили 550 кустов спирей и пять лип.

Посадочный материал предоставило АО «Теплосеть», поскольку из-за ремонта теплотрасс на улице Вокзальной в Красногорске и поселке Архангельское пришлось вырубить несколько деревьев.

Еще 100 кустов кизильника высадили сегодня возле дома № 44А по улице Ленина в Красногорске. Саженцами обеспечила окружная Ассоциация поддержки и развития социального предпринимательства.