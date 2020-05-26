РИАМО – 26 мая. Российские банки максимально пополнили кассы наличными, так кредитные организации старались защититься от «набега» вкладчиков, сообщает РБК.

В марте россияне забрали из банков валюту почти на 5 миллиардов долларов и 1,13 миллиарда евро в наличной форме.

«По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза. За последние шесть с лишним лет это рекорд: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года (9,5 и 10,15 миллиарда соответственно)», — говорится в сообщении.

При этом ввоз наличных евро вначале весны этого года увеличился почти втрое по сравнению с февралем. Однако эта сумма не считается рекордной.

Центробанк с начала марта проводил сделки по «упреждающей продаже валюты» в рамках бюджетного правила. При падении цены на нефть ниже пороговой отметки 42,4 доллара за баррель регулятор начинает продавать валюту из ФНБ в интересах Минфина.

Специалисты уверяют, что одна из причин повышенного ввоза наличности — увеличение спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке. Чтобы удовлетворить этот спрос, клиентам банка могли понадобиться наличные.