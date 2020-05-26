РИАМО - 26 мая. Московское областное управление ФАС России признало ООО «Сталь-Град» недобросовестным поставщиком, фирма уклонилась от договора по поставке мобильных ограждений (фан-барьеров) для администрации городского округа Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», — отмечается в материале.

Компания не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контакта в установленные сроки, в учреждение пришло уведомление об уклонении от заключения контакта.

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела все доказательства и выслушала все доводы сторон, но ООО «Сталь-Град» не представило доказательств объективных причин для неподписания проекта контракта.

Ведомство постановило, что сведения в отношении ООО «Сталь-Град» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.