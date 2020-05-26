РИАМО - 26 мая. Россия начала сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика дальней авиации со стелс-технологией, передает ТАСС.

Работы начаты в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80). Некоторые детали собираются на одном из заводов, входящих в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«В настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», — говорится в сообщении.

Проект ПАК ДА — это абсолютно новый самолет. Стелс-бомбардировщик спроектирован по схеме «летающее крыло», для снижения его радиолокационной заметности. Он будет нести на себе последние разработки отечественного ОПК, включая гиперзвуковые ракеты.