РИАМО - 26 мая. В столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось рекордное количество пациентов — 8033 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — сказала Ракова.

Отсутствие у человека коронавирусной инфекции подтверждается с помощью специальных исследований. При выписке те, кто должен находится под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Пациенты в возрасте от 18 до 55 лет, вылечившиеся от Covid-19, могут стать донорами плазы для тех, кто еще проходит лечение от инфекции. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

По вопросам донорства можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00. Донорам положены денежные выплаты.

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26 МАЯ

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